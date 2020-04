Trouvez la nuance de fond de teint idéale grâce au nouvel outil de Make Up For Ever

Trop foncé. Trop clair. Pas adapté à ma carnation... Lorsque vous achetez un fond de teint , surtout en ligne, vous prenez le risque d'être déçues par la teinte choisie. Pour remédier à ce problème, notamment en période de confinement, Make Up For Ever lance un nouvel outil en ligne, le Shade Finder , qui détermine en quelques secondes seulement la teinte de fond de teint Ultra HD qui correspond le mieux à votre carnation.

Une solution contre les beauty faux pas

Alors qu'une importante partie de la population mondiale est confinée depuis plusieurs semaines, Make Up For Ever innove pour permettre à toutes - et tous - de trouver la nuance de fond de teint idéale à distance, et réduire ainsi tout risque de beauty faux pas. Le Shade Finder est le fruit d'une alliance entre l'expertise des make-up artists de la marque et la technologie Perfect Corp rendue possible grâce à l'intelligence artificielle.

Grâce à cette technologie, qui a la capacité de capturer plus de 90.000 carnations par l'intelligence artificielle, le Shade Finder garantit des résultats précis. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de scanner un visage via un ordinateur, une tablette, ou un mobile, et de découvrir en quelques secondes la teinte la mieux adaptée du fond de teint Ultra HD, le best-seller de Make Up For Ever qui se décline en 50 teintes.