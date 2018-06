Tony Awards: les plus belles mises en beauté

Le tout-Hollywood s'est rendu ce week-end à la 72ème cérémonie des Tony Awards de New York pour couronner les meilleurs acteurs et productions théâtrales de l'année

Le tapis rouge de la cérémonie a fait la part belle à une esthétique à la fois glamour et espiègle.

Carey Mulligan

L'actrice british a associé son regard charbonneux taupe à des lèvres roses appuyées pour un look à la fois raffiné et saisissant. Son carré gominé ajoutait une touche très contemporaine.

Kerry Washington

Une ombre à paupières d'un violet pénétrant faisait converger les regards vers la star de "Scandal" dimanche soir, sans oublier un teint frais rehaussé d'une touche de blush rose et des lèvres nude pour plus de naturel.

Rachel Brosnahan

L'Américaine a opté pour un sourire fuchsia très tendance à la texture mate pour un résultat résolument moderne. Un blush coordonné n'était pas sans rappeler la vague actuelle du maquillage monochrome, alors qu'elle a gardé un regard défini mais épuré.

Jenna Ushkowitz

La longue tresse de la Coréenne Jenna Ushkowitz était l'accessoire beauté idéal pour compléter ses yeux de chat et son blush très girly. Des lèvres roses cerise ajoutaient la touche finale à ce look espiègle.

Uzo Aduba

Regard félin, coiffure travaillée et teint brillant, la comédienne Uzo Aduba a coché toutes les bonnes cases en cette soirée de gala.