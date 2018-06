The Fragrance Foundation Awards 2018 : les lauréats

Tom Ford, Gucci et YSL Beauté font partie des marques récompensées aux Fragrance Foundation Awards 2018, une cérémonie new-yorkaise animée par l'actrice Jane Krakowski.

Au total, 19 parfums ont été récompensés dans des catégories telles que "parfum masculin", "féminin", "d'intérieur", "pour le bain et le corps". L'experte en stratégie Ann Gottlieb est entrée au Hall of Fame tandis qu'Olivier Cresp, maître parfumeur chez Firmenich, a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. Frédéric Malle, qui dirige la marque Editions de Parfums Frédéric Malle a reçu le prix de l'innovation (Game Changer Award). Il a réagi en déclarant : "Cette récompense est comme un Oscar dans une carrière. J'en suis très reconnaissant".

"Tom Ford Fabulous" a remporté le prix du "Parfum de luxe féminin" et "Gucci Bloom" a décroché le prix du meilleur "Parfum féminin de prestige". "Tom Ford Oud Minérale" l'emporte dans la catégorie du luxe masculin et "Y By YSL", dans la catégorie de prestige. Appréciée des jeunes, la marque Glossier a reçu le prix du succès populaire pour "Glossier You".

"Robertet" de l'Atelier Cologne Café Tuberosa a reçu le prix intitulé du parfum d'exception et "Maison Margiela Replica Beach Walk" est "la nouvelle star" des parfums. "Maison Trudon Parfum Bruma" se voit décerner le prix de la "Fragrance indépendante de l'année".

La liste complète des lauréats est à consulter sur le site de The Fragrance Foundation Awards 2018.