Taylor Hill, Chiara Ferragni, Sara Sampaio : les looks beauté de la semaine

De Paris à Los Angeles en passant par New York, Londres ou Milan, les icônes de la mode partagent régulièrement leur make-up et nouvelles coiffures sur les réseaux sociaux, offrant une multitude d'inspirations en matière de mises en beauté.

Profitant depuis quelques jours de la possibilité de circuler à nouveau librement, l'influenceuse italienne s'accorde également le plaisir d'une mise en beauté plus travaillée que ces dernières semaines. La jeune femme fait toutefois le choix d'une palette naturelle , inspirée de la terre avec du nude, du beige et du doré tant pour le regard que pour les lèvres. Le tout met ses yeux bleu azur en valeur.

Pour changer du traditionnel look de confinement, la top américaine s'est amusée à se maquiller comme si elle s'apprêtait à sortir en soirée. Résultat, un make-up glamour. Le teint zéro défaut est très travaillé tandis que le regard est subtilement souligné d'une ombre à paupières nude et d'un peu de mascara. Les lèvres sont quant à elles sublimées par un rouge carmin .

Le mannequin portugais privilégie un beauty look 100% naturel avec une peau légèrement hâlée qu'elle a sans doute rehaussée d'un peu de poudre bronzante . Le regard et les lèvres ne sont pas du tout travaillés, à l'exception d'une légère touche de mascara d'un noir profond.

Imaan Hammam

La top néerlandaise opte elle aussi pour une mise en beauté naturelle avec un teint lisse et éclatant, un regard légèrement souligné par du mascara et une bouche subtilement glossy. Un beauty look très naturel qui va parfaitement avec sa tenue décontractée et le décor de la photo, au milieu de la nature.