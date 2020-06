"Summer body" : une pression pour une large majorité des gens

Vous avez forcément entendu ou lu les mots "summer body", "objectif bikini" ou "body goal" sur les réseaux sociaux ou dans vos magazines préférés à l’approche de l’été.

Autant d’invitations à se sculpter une silhouette de rêve pour l’exhiber à la plage qui ne semblent pas faire le bonheur de tous.

D’après un sondage réalisé par l’application Feeleat, qui accompagne ses utilisateurs dans la gestion de leur alimentation, 86% d’entre eux déclarent éprouver une pression pour atteindre un corps parfait. L’étude a été réalisée le 15 juin dernier à travers un questionnaire diffusé à la communauté Feeleat via une newsletter et via les réseaux sociaux, avec 1200 réponses récoltées.