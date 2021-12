Skinskool, le site qui répertorie les alternatives économiques de soins luxueux (et donc très chers)

Lutter contre les signes de l'âge avec la dernière innovation en date, c'est bien, mais encore faut-il avoir le budget pour s'en tartiner le visage au quotidien. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'offrir des soins La Prairie, Chanel, et autres marques de cosmétiques à la pointe. Pour y remédier, Skinskool garantit de fournir les copies économiques, sur la même base d'ingrédients, des soins pour la peau les plus onéreux du marché. Explications.

Le "Dupe Finder" regroupe tous les ingrédients similaires et les classe "par ordre de priorité en fonction de leur pertinence et de leur fonctionnalité" . Le tout de façon automatique pour inclure facilement tous les nouveaux soins qui arrivent régulièrement sur le marché.

"Dupe Finder" est le nom donné à l'algorithme développé pour la plateforme Skinskool, avec l'aide d'un biochimiste et d'un ingénieur. Si cet algorithme peut ressembler au premier abord à n'importe quel algorithme permettant de chercher tel ou tel produit, celui-ci se base non pas sur une recherche par mots clés mais sur une recherche basée sur les ingrédients dudit produit.

Nous avons donc tenté un produit mis en avant par une TikTokeuse friande de cette nouvelle plateforme : le sérum antioxydant "C E Ferulic" de SkinCeuticals , proposé à plus de 155 euros dans sa version originelle. Et là, le score de correspondance est effectivement sans appel : 100% pour un produit et 99% pour sept autres produits similaires , avec un tarif affiché à moins de 10 euros pour certains.

Nous avons testé l'algorithme avec le sérum raffermissant "Skin Caviar Crystalline Concentré" de La Prairie proposé à 440 euros les 30 ml sur le site officiel de la marque, avec un résultat un peu décevant puisque le produit qui s'approche le plus de notre choix ne "matche" qu'à 51% et est proposé à 165 dollars minimum. En toute transparence, tous les produits que nous avons recherchés avaient des correspondances inférieures à 75%.

Attention toutefois à ne pas se laisser tenter par l'appât du gain sans avoir toutes les cartes en main. Il est certain que cette plateforme se révèle une véritable alliée pour profiter de soins efficaces à moindre coût. Mais elle semble présenter quelques limites.

Tout d'abord, pour les produits qui n'affichent pas un score ultra élevé, il est difficile de savoir si les ingrédients manquants ne sont pas ceux qui font (finalement) toute la différence, d'où l'écart de prix.

Par ailleurs, pour le sérum "C E Ferulic" de SkinCeuticals, il est effectivement possible d'avoir accès à la liste intégrale des ingrédients et de s'apercevoir que le produit originel et son dupe contiennent une liste plus que similaire. Mais, car il y a un "mais", nous apprenons également que le premier contient "15% de vitamine C pure (acide L-ascorbique), 1% de vitamine E (alpha-tocophérol) et 0,5% d'acide férulique". Des ingrédients que l'on retrouve dans le deuxième mais sans précision sur les concentrations. Un détail qui a son importance et qui, une fois encore, peut expliquer la différence entre les deux prix affichés. Une notion à prendre en compte donc avant de se jeter sur le dupe en question.

Les ingrédients de plus de 32.000 soins pour la peau, mais aussi de produits capillaires, ont été scannés à ce jour pour venir en aide aux budgets serrés et aux personnes désirant connaître le contenu de leurs cosmétiques. Il reste donc aux internautes à prendre toutes ces caractéristiques en considération pour faire un choix plus éclairé.