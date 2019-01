Screen Actors Guild Awards, les beautés du tapis rouge

Le Tout-Hollywood était présent aux prix de la Screen Actors Guild dimanche soir à Los Angeles. Lupita Nyong'o et Emily Blunt ont brillé par leur mise en beauté mais aussi grâce à leurs statuettes.

De somptueuses lèvres rouges brillantes , un trait d'eyeliner rose sur la paupière inférieure et des tresses ont produit un bel effet dimanche soir, surtout lorsque Lupita Nyong'o est montée sur scène avec l'équipe de "Black Panther".

Un sourire bordeaux et une manucure assortie ont donné le la des choix cosmétiques de Lady Gaga sur le tapis rouge. Elle avait aussi opté pour un chignon blond platine et des sourcils foncés.

Julia Garner est sortie du lot grâce à des lèvres rouge orangé , une touche de blush corail et une raie sur le côté, qui venait structurer son carré court ondulé.

Margot Robbie a marqué des points avec un fard à paupières doré , surtout qu'il était associé à des lèvres corail tout en retenue et une chevelure lâchée, au naturel.

Sandra Oh a osé le chignon haut associé à une frange ondulée très moderne, ainsi qu'un sourire rose framboise et une bonne dose de mascara.

Emily Blunt

Emily Blunt a tout misé sur le rosé avec un lipstick fuchsia assorti à sa robe, et a opté pour un chignon bas et une coiffure plaquée pour un effet encore plus chic.