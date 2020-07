Rihanna lance la gamme Fenty Skin, inclusive et vegan

La ligne de soins vegan et sans gluten qui fait ses débuts vendredi est présentée dans un emballage pastel et certains produits sont même rechargeables. De plus, RiRi avait à cœur qu’il soit neutre en termes de genre : "Celui qui vous a dit qu’un soin de la peau a un sexe, vous ment !" a-t-elle déclaré à un fan sur Instagram.

"Je suis une femme de couleur et de nombreuses zones de mon visage sont très sensibles", a déclaré sur Instagram la chanteuse, actrice et business woman barbadienne-américaine. "[…] Je voulais un produit qui fonctionne."

Fenty Beauty a commencé en 2017 avec 40 teintes de fond de teint pour pouvoir matcher avec tout le spectre des nuances de la peau. Une idée qui a finalement forcé d’autres marques à l’imiter et à répondre à des tons de peau plus diversifiés, ce que l’on appelle maintenant "l’effet Fenty".

Les trois produits, baptisés "Fenty Skin Start’rs", sont destinés à être utilisés ensemble comme une routine de soin. On y trouve de la cerise de la Barbade, la fleur de cactus hydratante et la niacinamide pour aider à diminuer les taches brunes, le myrte citronné australien et l’eau d’hamamélis pour réduire le côté gras de la peau et raffermir les pores.