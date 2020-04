"Racinovirus" : les cheveux, victimes collatérales de la pandémie.

La tentation du DIY

Franges repoussées, carrés plus très nets, sourcils non épilés, ongles non faits, peau blême par manque d'air frais: la pandémie de coronavirus qui oblige la moitié de l'humanité de rester cloîtrée chez elle fait des ravages esthétiques, faute d'accès aux professionnels.

Si le confinement peut être une occasion de chouchouter sa peau ou d'apprendre à se servir d'un eye-liner, côté cheveux, la marge de manœuvre est quasi nulle.

"La peau et les masques, il faut en user et en abuser (...) Il ne faut surtout pas toucher à ses sourcils : laissez-les repousser. C'est beaucoup plus moderne et plus doux", assure Olivier Echaudemaison, responsable du maquillage et directeur créatif de Guerlain. "En maquillage, si cela ne marche pas, on prend un kleenex, on efface et on recommence. Autour des cheveux, c'est plus risqué", ajoute-t-il.