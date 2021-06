Quels aliments aident à avoir un beau bronzage ?

On vous parlait des aliments qui vous aident à dormir , voici les infos à avoir sur les aliments qui vous aident à bronzer et à emmagasiner le soleil en toute sécurité parce qu’on n’oublie jamais de mettre de la crème solaire pour protéger sa peau.

Une consommation régulière d’aliments contenant du carotène permet de donner une couleur halée naturelle mais attention, une consommation en trop grande quantité n’est pas recommandée. Comme pour tout, parcimonie et équilibre sont vos meilleurs amis. En effet, si l’on ingère trop de carotène, on risque une caroténémie , une décoloration jaune de la peau de l’ensemble du corps qui peut être confondue avec la jaunisse, comme le souligne un article de la Clinique de Cleveland .

Ce pigment présent dans différents aliments se présente (principalement) sous deux formes, les alphacarotènes et les bêtacarotènes qui aident à la photosynthèse. Le carotène absorbe le trop-plein d’énergie de la chlorophylle afin d’éviter que la feuille se détruise. C’est sa deuxième forme qui est la plus connue et la plus répandue.

D’autres aliments sont à privilégier pour hydrater votre peau, avoir un apport suffisant en vitamines et en oligo-éléments pour qu’elle soit la plus saine et la plus propice à recevoir le soleil. On peut rajouter à son alimentation :

les fruits à coque, qui rendent la peau douce et souple grâce à la vitamine E

les produits laitiers, surtout le fromage blanc rempli de calcium qui booste la production de mélanine

les poissons gras, plein d’oméga 3 et de vitamine A qui boostent le bronzage

les huiles végétales (tournesol, olive, sésame) qui hydratent la peau de l’intérieur et unifie le teint

la fraise pour ses vitamines C et ses antioxydants qui préservent le vieillissement de la peau

Vous voilà maintenant parer pour aller faire un tour au soleil, n’oubliez pas les autres manières de bien préparer votre peau au bronzage et on ne supprime jamais l’étape de la crème solaire !