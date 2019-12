Quelles stars ont dominé le secteur de la parfumerie en 2019?

Campagne "THANK U, NEXT" avec Ariana Grande. - © Luxe Brands

2019 a été une année riche en parfums de stars et toutes les célébrités veulent leur part du gâteau. Voici quelques-uns des principaux lancements de l'année.

Lily Aldridge Le mannequin a lancé Lily Aldridge Parfums cette année en partenariat avec Inter Parfums Inc. Son premier flacon "Haven" s'inspire de son jardin de Nashville. Il comporte des notes d'absolu de rose, de pivoine, de freesia et de musc. Un autre parfum, appelé "Summit", s'est ensuite ajouté à son portfolio. Il contient des notes de romarin, de santal et de poivre rose.

Nick Jonas Le chanteur Nick Jonas se bâtit patiemment un empire du parfum. Après le lancement de "JV x NJ Eau de Toilette", en collaboration avec la marque de lifestyle John Varvatos, la star était de retour en octobre avec "JV x NJ Silver Edition".

Jennifer Lopez 2019 a été une année importante pour JLo. Après avoir célébré ses fiançailles, elle a été reconnue en tant qu'icône de la mode aux CFDA Fashion Awards. Non contente d'avoir défilé pour Versace et posé pour Coach, la star a lancé son 25ème parfum, "Promise". Il prétend "renfermer l'essence d'une femme puissante aux multiples facettes" avec ses notes de mandarine italienne, baies roses, jasmin d'Arabie et de chèvrefeuille.

Ariana Grande Ariana Grande n'est pas en reste dans le domaine de la parfumerie. Depuis le début de son partenariat avec Luxe Brands en 2015, la jeune femme n'a cessé d'enrichir un catalogue de fragrances qui pèse désormais plusieurs millions de dollars. Au mois d'août, la star y a ajouté "Thank U, Next", qui prend le nom de l'un de ses tubes.