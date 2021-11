Quelles sont les villes qui promettent une longue vie à notre peau ?

Et si la qualité de votre peau dépendait (du moins en partie) de la ville dans laquelle vous vivez ? C'est ce que suggère cette étude réalisée par la plateforme numérique de cosmétiques Covalo . Ce classement se base sur plusieurs critères tels que la qualité de l'air, les températures annuelles moyennes, le taux d'ensoleillement mais aussi sur des facteurs liés au bien-être des habitants tels que le nombre moyen d'heures travaillées par semaine, la consommation de tabac ou encore le niveau de stress.

Au total, 80 villes du monde réparties à travers les cinq continents ont été passées au crible. Les trois villes qui remportent la palme sont Phoenix pour son trafic routier fluide et son faible taux d'humidité, Oslo pour ses faibles indices UV et Montréal, ville où la vitesse annuelle du vent est peu élevée et "donc moins susceptible d'assécher la peau".

Bruxelles se positionne à la 42ème position sur 80.

En queue de peloton, la ville de Mumbai à cause des embouteillages, de l'air très pollué et d'un fort taux d'humidité. Des facteurs qui, combinés, "contribuent à une baisse générale des fonctions protectrices de la peau", arguent les auteurs de l'étude.

Si vous songez sérieusement à emménager dans une nouvelle ville et que la destination de votre rêve se figure en bonne place dans ce classement, vous détenez peut-être un argument supplémentaire pour franchir le pas !