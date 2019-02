Quelles seront les égéries incontournables de la beauté en 2019?

Lila Grace

La fille de Kate Moss a le mannequinat dans le sang. Personne n'a donc été étonné de voir l'adolescente de 16 ans devenir l'égérie de la dernière campagne Marc Jacobs Beauty. La toute première campagne de la jeune femme pour la marque a été dévoilée ces derniers mois mais ce n'était qu'un début, d'autres clichés et pubs devraient suivre. Marc Jacobs ne cache pas son admiration: "La beauté de Lila, son sang-froid, sa patience et sa gentillesse ont rendu ce projet encore plus spécial que ce que j'avais imaginé".