Quartz, jade, améthyste : les pierres précieuses à l'assaut de la cosmétique

Qui l'eût cru ? Les pierres fines et les cristaux ne font plus uniquement le bonheur des bijouteries et grands joailliers. Et si la lithothérapie - du grec lithos (pierre) et therapeia (cure) - n'a depuis bien longtemps plus de secrets pour celles et ceux qui croient au pouvoir des pierres pour lutter contre le stress, certains troubles du sommeil, voire certaines douleurs, elle se révèle sous un nouveau jour depuis quelques mois, investissant l'industrie des cosmétiques. Marques et enseignes mais aussi instituts de beauté proposent des soins à base d'extraits de pierres et de cristaux pour lutter contre le vieillissement cutané, apporter de l'éclat au teint et apaiser la peau.

Beauté naturelle, beauté holistique : le retour aux sources

La pandémie a considérablement modifié les habitudes des consommateurs en matière de beauté. Ils ont dans un premier temps délaissé le maquillage au profit des soins pour la peau, puis se sont progressivement tournés vers une beauté plus authentique. Exit les formules à rallonge, hommes et femmes privilégient aujourd'hui le qualitatif au quantitatif, le naturel au superficiel, la prévention à la correction. La beauté holistique, qui envisage la prise en charge dans son ensemble (alimentation, sport, soins) s'est peu à peu substituée à la beauté conventionnelle. Le réseau social TikTok, essentiellement utilisé par les générations Z et Y, peut compter par dizaines les hashtags associés à la beauté holistique, qui cumulent eux-mêmes des dizaines de millions de vues.

Pierres et cristaux investissent la cosmétique

Cette quête de l'authenticité a été entendue par l'industrie des cosmétiques. Elle s'est notamment traduite par un grand retour des cosmétiques à base de plantes et des recettes de grands-mères, qui se multiplient à vitesse grand V sur les réseaux sociaux, ainsi que par l'apparition et le boum des cosmétiques aux prébiotiques, de la nutricosmétique et de pratiques et arts ancestraux comme le kobido, mais aussi par l'introduction de pierres fines et de cristaux dans nos trousses de toilette. Dans une moindre mesure, cet engouement pour les pierres fines peut également s'expliquer par un intérêt grandissant de la population pour les parasciences ou l'ésotérisme, notamment chez les plus jeunes, comme l'ont montré de nombreuses études publiées pendant les confinements successifs. Un sondage réalisé par l'Ifop pour Femme Actuelle Astro Consult' a mis en évidence un goût de plus en plus marqué pour l'astrologie, la chiromancie, les envoûtements, la voyance, la numérologie ou encore la cartomancie, qui intéressent toujours plus les Français depuis le début des années 2000. Entre nature et spiritualité, ce nouvel élan pour le pouvoir des pierres ou le soin par les pierres, ne serait finalement pas surprenant.

Le gua sha plébiscité par le web

Si des marques de cosmétiques ont placé les pierres fines et les cristaux au cœur de leur ADN comme Lightstones Cosmetics, qui propose des huiles pour les lèvres à base d'améthyste ou de fluorite, ou Roll On Jade, spécialiste des outils en pierres semi-précieuses, d'autres acteurs de la beauté, plus traditionnels, s'y mettent progressivement. Les roll-on, roller ou rouleaux de jade, de quartz rose et d'améthyste, qui aident à lutter contre les signes de l'âge, sont devenus monnaie courante dans l'industrie des cosmétiques au point que les grandes enseignes comme Sephora, Marionnaud ou Nocibé en proposent. C'est également le cas d'un outil en vogue, le gua sha, qui tient son nom d'une méthode ancestrale, dont les propriétés anti-âge font également une foule d'adeptes dans le monde, qu'il soit en quartz rose, jade ou obsidienne.

"Les vertus thérapeutiques de la pierre" jusque dans le maquillage