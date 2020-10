Poudres compactes, poudres libres et concealers bio et naturels : on a fait le test pour vous

Vous trouverez ici des infos sur les marques, le type de produit (bio, naturel, vegan, cruelty-free), la note Yuka et/ou INCI Beauty, la promesse du produit et les deux avis des testeuses que nous appellerons PS (peau sèche) et PM (peau mixte).

Deux journalistes à la peau différente, l’une peau sèche et l’autre peau mixte, ont testé des poudres (libres ou compactes) et des concealers certifiés bio dont les marques sont disponibles en Belgique soit en magasin, soit sur internet. La journaliste 'peau sèche' a également des cernes très marqués qu’il est difficile de cacher donc son avis sur le concealer sera souvent déçu.

Avec le confinement, beaucoup se sont tournés vers plus de naturel et de bio et le maquillage ne fait pas exception. Nous avons testé pour vous différentes marques de make-up bio et naturel et voici notre avis.

Si la marque n’a pas de certification bio (très compliquées à avoir et coûteuses), les ingrédients sont d’origine naturelle, l’ensemble est certifié cruelty free et sans produits chimiques et 90% des produits sont vegan.

Lily Lolo est une marque britannique de maquillage minéral naturel, fondée en 2005 par Vikki Khan et nommée d’après ses deux sœurs Lisa (Lily) et Lorraine (Lolo). Une jolie histoire de famille ! Elle a commencé par un fond de teint minéral qui est devenu culte dans le monde de la beauté naturelle et a depuis développé la marque pour offrir une gamme complète de produits et d’accessoires pour les amoureux de la beauté naturelle soucieux de l’éthique.

PM : Elle s’applique facilement, je l’ai mise au-dessus du fond de teint crème (mon coup de cœur de la marque) et le rendu est super et matifier.

La promesse : ​​​​​​"Une poudre douce et délicate diffusant la lumière et qui fixe votre maquillage pour une tenue supplémentaire. La poudre de finition minimise instantanément les ridules et les imperfections avec une texture légère et une formulation naturelle."

Naturel, vegan et made in Angleterre

PM : Le concealer ne fonctionne pas sous les yeux pour camoufler les cernes et ne fonctionne pas non plus sur les cicatrices de bouton et autre imperfection car il accentue trop les zones sèches. Grosse déception. De plus, la couleur est beaucoup trop claire et ça s’étale mal. Je reste convaincue par leur fond de teint mais la gamme minérale ne me plaît pas tellement.

La promesse : ​​​​​​"Le correcteur minéral offre une couverture plus épaisse pour dissimuler sans effort les imperfections, les défauts et les cernes ; vous serez étonné de la résistance d’une poudre libre aussi douce et délicate."

Naturel, vegan et made in Angleterre

Dr. Hauschka

En 1967, lorsque la Cosmétique Dr. Hauschka est apparue sur le marché, la certification pour la cosmétique naturelle et biologique n’existait pas encore. Mais aujourd’hui, la marque a le label NATRUE, active à l’échelle internationale depuis 2007 et qui distingue la cosmétique naturelle, la cosmétique naturelle et biologique, qui doit contenir au moins 70% d’ingrédients biologiques, et la cosmétique biologique qui doit en contenir au moins 95%. Une transparence importante pour les consommateurs puisque le bio prend de plus en plus une tournure d’industrialisation qui perd les acheteurs dans des labels et jargon marketing à la limite du mensonger.

Les produits de Dr. Hauschka sont composés d’ingrédients naturels, bio le plus possible et parfois même de plantes en biodynamie dans leur propre jardin de plantes médicinales ou leur ferme. Pour ce qui est du reste, les ingrédients proviennent soit de cueillettes sauvages dans le Jura, soit de projets de cultures biologiques dans le monde entier ou encore de partenaires.