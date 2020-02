On a testé la coloration végétale de Marcapar

La coloration végétale, qu’est-ce que c’est ?

La coloration végétal est assez simple d'explication (et de compréhension) : un bain de plantes, une poudre de plantes mélangée à de l’eau (chaude). On le voit d’ailleurs dans les différents bacs en présentation, ça sent la terre et il y a des morceaux d’écorces. Le bain de plantes agit comme un aimant et se colle naturellement au cheveu, et vu que c’est naturel, il recouvre les cheveux et les protège alors que la coloration chimique oxyde le cheveu qui est sensibilisé et réagit à toute forme 'd’agression' (soleil, chlore, etc.). Ce qui va non seulement abîmer le cheveu mais surtout en modifier la couleur.

Toutes les couleurs naturelles sont possibles avec ce type de coloration mais vous ne pourrez pas vous retrouver en rose bonbon ou en bleu turquoise puisque ces couleurs ne sont pas dans la gamme naturelle du cheveu. Autre limite qui peut en déranger plus d’une : l’impossibilité d’éclaircir. Puisque la coloration est naturelle, elle ne peut pas oxyder le cheveu pour le rendre blanc/blond. On ne peut que foncer ou changer la teinte.

Il existe cependant des trucs et astuces pour les blondes qui veulent s’éclaircir grâce à une teinte qui va rendre la couleur naturelle plus brillante et donc donner un effet plus clair.