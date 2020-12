La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress , les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène.

Les femmes enceintes ont souvent du mal à trouver des produits et des soins qui ne soient pas dangereux pour leur bébé. C’est de ce postulat qu’est partie la marque Omum pour créer une jolie gamme de produits pour les futures et jeunes mamans ainsi que leur progéniture. Le tout au naturel et bio !

A son retour, elle a donné naissance à une petite Eléa. Une grossesse vécue au rythme des rendez-vous médicaux et des discours bien souvent anxiogènes et culpabilisants. Un suivi parfait pour sa préparation physique, mais qui prenait bien peu en compte ses émotions ainsi que celles du futur papa !

Elle s’est alors rendu compte que dans de nombreuses cultures, la grossesse est une parenthèse joyeuse pendant laquelle la femme enceinte est entourée et accompagnée dans ses émotions. La future maman est en lien étroit avec le bébé qui grandit en elle. Puis, après la naissance, cette connexion est prolongée, cultivée : les bébés sont allaités, massés, souvent selon des rituels ancestraux, et portés (en pagne, en écharpe ou en filet) une grande partie de la journée.

Omum : des soins pour les femmes enceintes et leurs bébés, naturels et bio ! - © Omum

"J’ai eu envie de créer une marque de soins différente, qui réenchante la maternité et qui réponde aux besoins de toutes les mamans. J’ai voulu nous offrir du bien-être, du plaisir et de la bienveillance grâce à des soins sûrs, positifs et efficaces. Omum, c’est aussi l’occasion de cultiver un lien joyeux et plein de tendresse avec bébé et papa !"

Après quelques semaines d’utilisation, une jeune maman nous donne son avis sur la marque : "Je trouve ça vraiment bien de pouvoir faire confiance à une marque dans la période périnatale et de pas se prendre la tête sur la composition des produits. Par contre je n’ai pas utilisé les produits sur ma fille car je suis plutôt partisane de l’idée que sur un bébé, au moins tu utilises de produits, au mieux c’est, et pour moi, il n’y a rien à faire, des cosmétiques ça ne sera jamais à 100% naturel."

Le Cajoleur - © Omum

"Surgras, saponifié à froid et formulé sans huile essentielle, le Cajoleur lave en douceur et protège les peaux sèches, sensibles ou irritées. Doux et hydratant, il respecte le film hydrolipidique de la peau (et donc son indispensable microbiote), et est idéal pour nettoyer au quotidien la peau du visage et du corps de toute la famille."

Notre avis

J’ai testé le savon pendant et après ma grossesse. Il sent très bon et rempli sa promesse. Par contre, je trouve qu’il s’use assez vite, après un mois j’arrive au bout. Peut-être que j’en utilise trop, c’est possible. J’aurais peut-être aimé une petite boîte pour le ranger après utilisation car il reste sous la douche et prend l’eau ce qui l’use…