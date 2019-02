Nos astuces naturelles contre les lèvres gercées

L'hiver est une saison peu clémente envers notre peau, nos cheveux et encore moins nos lèvres. Et quoi de plus désagréable que d'avoir les lèvres gercées ?

Essayez donc ces quelques remèdes naturels et, si le problème persiste, n'hésitez pas à consulter votre médecin.

Hydratez vos lèvres avec du gras comme de l'huile végétale (huile d'olive, d'abricot, d'avocat ou de germe de blé).

Créez votre propre baume à lèvres. Pour ce faire, mélanger 2 cuil. à s. d'huile de coco, 1 cuil. à s. d'huile d'amande douce, 3 cuil. à s. de beurre de cacao, 1 cuil. à s. de cire d'abeille, 1 cuil. à s. de beurre de karité et 1 cuil. à c. de miel. Chauffez le mélange au bain-marie et laissez-le refroidir pendant 5 minutes en mélangeant. Versez ensuite dans des petits pots.

Consommez de l'huile de bourrache. Prenez-en deux capsules chaque matin au petit-déjeuner et deux capsules d'huile de rose musquée au déjeuner et au diner et ce, durant tout l'hiver.