MTV Video Music Awards 2018 : retour sur les coiffures et make-ups des stars

Tresses, coupes courtes, queues de cheval : les coiffures inventives ont été les vraies stars du tapis rouge de l'événement organisé par la chaîne musicale MTV lundi soir à New York.

En voici quelques exemples.

Cardi B

La rappeuse Cardi B a surpris les photographes en optant pour une coupe garçonne très flatteuse. Cette coiffure met en valeur les traits et le regard charbonneux de la chanteuse, souligné d'épais faux cils.

DeJ Loaf

Doucement mais sûrement, les coiffures défiant la gravité ont conquis le tapis rouge cette année. La rappeuse DeJ Loaf réinterprète le concept à sa manière avec une queue de cheval verticale couleur platine. Quelques mèches encadrent le visage pour un résultat très 90's.

Madonna

Madonna, qui vient de fêter ses 60 ans, a prouvé qu'elle n'avait pas fini de se réinventer sur le tapis rouge. La chanteuse opte pour de multiples tresses, un trait d'eyeliner étiré et un couvre-chef élaboré.

Rita Ora

La chanteuse Rita Ora choisit l'originalité des stickers et autres décalcomanies. Les motifs argentés font écho à ceux de sa tenue. La chevelure plaquée en arrière, selon un effet mouillé, la met parfaitement en valeur.

Nicki Minaj

La chevelure longue et lisse de Nicki Minaj lui confère un style assez sage et sophistiqué, tout comme le trait d'eyeliner étiré et la bouche brillante.