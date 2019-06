ModiFace: l'essayage virtuel de maquillage bientôt accessible sur Amazon

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Amazon, qui vont prochainement pouvoir tester des produits de beauté, et notamment du maquillage, grâce à ModiFace, spécialiste de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle, racheté par L'Oréal en 2018. Aucune date n'est avancée par le géant des cosmétiques, qui évoque un déploiement en cours sur Amazon aux Etats-Unis et au Japon.

Désormais, les clients d'Amazon pourront tester l'essayage virtuel de maquillage sur une série de produits pour découvrir si les teintes sont adaptées à leur goût, leurs envies ou encore leur carnation. Le tout rendu possible grâce à ModiFace (L'Oréal). Pour ce faire, les utilisateurs n'auront qu'à prendre une vidéo ou un selfie via la caméra de leur téléphone.

"Nous sommes très heureux de nous associer à Amazon afin d'offrir à leurs clients une technologie d'essayage virtuel de maquillage, et ainsi améliorer leur expérience d'achat en ligne. Grâce à l'intelligence artificielle, notre technologie unique permet un rendu très réaliste des couleurs. Les consommateurs peuvent ainsi tester des milliers de rouges à lèvres disponibles sur Armazon et acheter les teintes qui leur vont le mieux", explique Parham Aarabi, président-directeur général de ModiFace.

Dans un communiqué, le groupe L'Oréal précise que la technologie est actuellement en déploiement sur Amazon aux Etats-Unis et au Japon.