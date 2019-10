Mira serait-il le Google de l'univers beauté?

Le nouveau moteur de recherche Mira a spécialement été conçu pour permettre aux fans de cosmétiques de trouver des produits qui répondent à leurs besoins, avec pour objectif de soutenir la transparence et l'inclusivité dans le secteur.

Mira, disponible sous forme d'application iOS en version bêta sur www.askmira.com, permet de comparer de multiples produits de beauté, d'en examiner les ingrédients, d'accéder à des millions d'avis de clients et de comparer les prix pratiqués par plusieurs vendeurs.

"Nous aimons décrire Mira comme l'expert beauté de poche le plus compétent du monde", résume le PDG Jay Hack, qui a fondé Mira avec un autre diplômé de Stanford, Brandon Garcia.

"On peut poser toutes ses questions et recevoir des réponses de la part de vrais consommateurs aux expertises diverses."

L'utilisateur peut aussi bénéficier de conseils et de recommandations d'autres utilisateurs ayant un type de peau ou des goûts similaires. L'interaction des utilisateurs enrichit d'ailleurs la communauté Mira.

Il s'agit là d'un nouvel exemple de la manière dont le secteur des cosmétiques utilise les nouvelles technologies pour se rapprocher de ses clients. Cette année, Perfect Corp. a révélé son projet "YouCam for Web", un service proposé sur abonnement aux entreprises de cosmétiques qui aimeraient accéder à l'intelligence artificielle et à la réalité augmentée. La technologie permet d'essayer virtuellement les produits grâce à la reconnaissance faciale et à la réalité augmentée.