Mieux vaut acheter ses cosmétiques au Canada qu'en Chine pour faire des économies

Le prix d'un rouge à lèvres peut varier du simple au double selon que vous l'achetiez en Turquie, en France ou en Thaïlande.

La plateforme britannique de comparaison de cosmétiques Cosmetify s'est intéressée au coût de cinq des produits de beauté les plus emblématiques, et le constat est sans appel : mieux vaut remplir sa trousse de beauté au Canada qu'en Chine.

Pour établir son classement, Cosmetify a compilé une liste de produits de beauté phare disponibles à la vente à l'international puis comparé leurs prix dans 50 pays différents :

Chanel N°5 Eau de Parfum

le rouge à lèvres MAC Cosmetics Retro Matte Lipstick

le fond de teint Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF10

la crème-gel pour les sourcils Anastasia Beverly Hills Dipbrow Pomade

le fond de teint NARS Sheer Glow Foundation

Lorsque l'on s'intéresse au panier global, comprenant les cinq produits de beauté, c'est le Canada qui arrive en tête des pays les plus accessibles (197,74£), devant les États-Unis (201,67£), la Turquie (214,43£), le Mexique (216,90£), et la Malaisie (217,24£). A contrario, le prix total le plus élevé a été relevé en Chine (316,34£), qui devance d'une courte tête la Thaïlande (300,68£), Taïwan (290,26£), les Émirats arabes unis (267,54£) et le Danemark (261,07£).