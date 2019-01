Microblading : la technique pour des sourcils impeccables

Vous avez envie d'avoir de beaux sourcils sans passer par le maquillage ? Optez pour le microblading. Le microblading est une nouvelle technique qui s'inspire des Japonais et des tatouages ancestraux.

Le microblading est un maquillage semi-permanent qu'effectue votre technicienne en injectant des pigments de la couleur de vos sourcils. Ce processus se fait avec des nano-aiguilles et demande beaucoup de minutie. Vous pouvez même nuancer la couleur de vos sourcils grâce au microshading pour un effet plus naturel.

Grâce au microblading, vous pouvez corriger tous les défauts de vos sourcils. Poils épars, sourcils trop courts ou même paupière tombante, cette technologie vous donnera un air plus jeune et naturel. Les séances de microblading sont généralement au nombre de 2.

Lors de la première séance, votre esthéticienne discutera avec vous de vos besoins et de ce que vous recherchez. Elle vous donnera ses conseils d'experte quant à ce qui vous conviendrait le mieux. Elle prendra ensuite quelques minutes pour dessiner les contours avant de procéder au microblading. Cette dernière étape dure environ une heure. Votre technicienne vous demandera de revenir au bout de 3 semaines pour une deuxième séance de microblading.

Cette deuxième séance sert à refixer les pigments, puisque 30 à 40% de ceux injectés lors de la première séance se perdent. Vous pourrez ensuite profiter du résultat pendant 1 an. Après une séance de microblading, il est préférable de ne pas mouiller ses sourcils et ne pas se mettre au soleil. Pendant les 4 premiers jours, utilisez une crème protectrice pour permettre la cicatrisation et la protection de la peau.