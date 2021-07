Masques maison à l’Aloe Vera pour se chouchouter de la tête aux pieds

Plus

Depuis quelques années, les plantes d’Aloe vera envahissent de plus en plus nos appuis de fenêtre. Elles ont un double usage dans nos maisons, elles sont présentes pour la décoration mais on peut également les utiliser pour en faire des masques maison. Comme on le sait, le gel transparent qui provient des feuilles possède beaucoup de vitamines (A, B1, B2, B3, B6, B9, C, E, choline), des nutriments, des acides aminés, des minéraux (calcium, magnésium, zinc, potassium, fer, manganèse, chlore, iode, cuivre, sodium, chrome et phosphore), sans oublier des enzymes anti-inflammatoires et des polysaccharides antioxydants. Ces derniers ont des effets hydratants, assainissant, apaisants, cicatrisants et régulent le sébum. On vous propose de fabriquer des masques naturels à base d’Aloe Vera avec des ingrédients que vous pouvez retrouver dans le fond de vos placards ou de votre frigo. Puisqu’il est important d’hydrater chaque zone de notre corps, on vous a concocté un masque pour les cheveux, un autre pour le visage, un soin pour les mains et le dernier pour les pieds.

Masque pour les cheveux

5 images © Getty Image

Connu pour son pouvoir hautement hydratant, l’Aloe Vera est un super allié pour nos cheveux. On peut le préparer en shampoing, en soin ou en masque capillaire. Nous avons décidé de vous proposer un masque hydratant pour rendre vos cheveux brillants et forts. Ingrédients : Aloe Vera

huile d’olive ou de coco

miel

un peu de yaourt nature Retirez le gel d’Aloe Vera de la feuille et mixez-le. Ensuite, ajoutez et mélangez l’huile le miel et le yaourt. Appliquez généreusement sur la racine jusqu’aux pointes. Temps de pause ? Minimum 30 minutes. Puis, rincez à l’eau tiède et procéder au shampoing habituel.

Masque pour le visage

5 images © Getty Image

Pour les peaux grasses à imperfection, l’Aloe Vera diminue l’inflation et favorise la cicatrisation. De plus, ce masque permet de nettoyer la peau en douceur, de resserrer les pores et de diminuer la production de sébum. Ingrédients : Aloe Vera

quelques gouttes de jus de citron

une pincée de curcuma

miel De nouveau extrayez l’Aloe Vera et mixez-le. Mélangez les différents ingrédients. Laissez poser le masque sur votre visage pendant 20 minutes et rincez-le à l’eau froide. Attention, le citron est photosensibilisant. Il est recommandé de ne pas s’exposer au soleil au risque d’avoir des taches blanches sur la peau.

Masque pour les mains

5 images © Getty Image

Nos mains sont parfois sèches et rugueuses. Elles souffrent énormément à cause des températures basses et du gel hydroalcoolique. Il est temps d’en prendre soin comme il se doit avec un soin maison. Ingrédients : Aloe Vera

huile d’amande douce

huile de coco

huile essentielle de lavande (facultatif) Mélangez les ingrédients et laissez poser toute une nuit, vos mains vous remercieront. Lire aussi : Trois recettes de crème hydratante pour soulager vos mains gercées

Masque pour les pieds

5 images © Getty Image