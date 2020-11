Maquillage homme : se lancer dans une routine naturelle

Mario, le Beauty Advisor d’Ici Paris XL a constaté que de plus en plus d’hommes prennent soin d’eux et commencent une routine beauté constituée "d’un bon nettoyage, une crème de jour hydratante et le nécessaire de rasage ou de soin de la barbe". C’est notamment le cas du chanteur Pharrell Williams qui vient de sortir une gamme de soin de la peau.

Ici Paris XL vous propose d’aller encore plus loin avec un peu de maquillage pour sublimer votre teint sans forcément avoir recours à l’eye-liner et au blush. Vous resterez donc naturel mais avec une petite touche de make-up.

Lire aussi : Par petites touches, les hommes se mettent au maquillage

De plus en plus d’hommes se maquillent et pourtant ce sujet reste tabou entre eux. En parler est important pour déconstruire les préjugés et montrer qu’aujourd’hui, le make-up n’est plus exclusivement le domaine des femmes. Notre société est de moins en moins genrée, c’est peut-être le moment de profiter de cette nouvelle ouverture pour tester quelques produits ?