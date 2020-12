Make-up : les miroirs intelligents vont transformer votre expérience !

L’arrivée en magasins d’une telle innovation pourrait limiter les contacts physiques, et vous garantir d’acheter la teinte, la texture, et le produit les mieux adaptés à vos besoins.

Le fabricant japonais AGC a conçu un miroir intelligent qui permet non seulement d’essayer virtuellement du maquillage, mais également de bénéficier de conseils avisés de professionnels.

Le fabricant japonais AGC va aujourd’hui encore plus loin avec ce miroir intelligent qui, utilisé dans les boutiques ou grandes enseignes de cosmétiques, pourrait totalement transformer votre expérience shopping.

Résultat, l’univers de la beauté a vu naître de nombreuses applications entièrement dédiées à la coloration capillaire ou au maquillage virtuel qui ont donné un sérieux coup de pouce aux hommes et aux femmes qui n’ont pu tester aucun produit pendant le confinement.

Distanciation sociale oblige, les marques et fabricants en tout genre ont dû redoubler d’imagination pour développer des outils offrant la possibilité de profiter à domicile de services identiques à ceux proposés en boutiques.

L’intelligence artificielle pour garder un lien avec les professionnels

Baptisé Mirroria, l’outil utilise l’intelligence artificielle pour permettre aux utilisateurs de profiter de conseils virtuels de professionnels. Il prend la forme d’un miroir classique positionné sur un moniteur intégré, utilisant une technologie optique pour réfléchir la lumière sans ajout de film métallique.

Lire aussi : Pourquoi ne pas profiter du confinement pour vous mettre aux podcasts beauté ?

C’est ce qui le différencierait des autres miroirs intelligents, a indiqué un responsable d’AGC à Nikkei Asia, précisant que cela améliorait la netteté de l’image sur le miroir comme sur l’écran. Couplé à des applications spécifiques, le miroir permettrait également d’essayer tout type de maquillage pour en apprécier le résultat virtuellement avant de passer à la caisse.

En plein boom, le marché des miroirs intelligents devrait croître à un taux annuel de croissance composé compris entre environ 12% et 14% d’ici 2025, d’après plusieurs analystes. Nul doute qu’ils vont rapidement venir enrichir les nombreuses innovations beauté proposées en magasins, d’autant plus que leur champ d’action est potentiellement très large. Outre le maquillage, ils pourraient intervenir dans le choix d’une coloration capillaire, de lentilles de contact, et pourquoi pas d’un tatouage. Les soins du visage digitaux seraient-ils l’avenir de la beauté ?