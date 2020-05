LOKDONATION : une nouvelle coupe pour soutenir les victimes du cancer du sein

Après deux longs mois, les coiffeurs sont enfin autorisés à rouvrir les portes de leur salon. Et si on en profitait pour s’offrir une coupe d’éclat et changer de tête, afin de marquer le coup ? C’est pour la bonne cause !

Think Pink lance #lokdonation pour booster sa "Coupe d’Eclat"

Think Pink surfe sur la vague du confinement ainsi que sur la réouverture des salons de coiffure après deux longs moins de fermeture pour booster la sixième édition de sa campagne permanente intitulée "Coupe d’Eclat". Comme chaque année, l’ASBL appelle les porteurs de cheveux longs à "changer de tête" et à faire don de leur queue-de-cheval (d’au moins 30 centimètres) pour les "victorieuses", les victimes du cancer du sein. "60% des femmes confrontées à la perte de leurs cheveux due à la chimiothérapie considèrent qu’il s’agit de l’aspect le plus douloureux et le plus lourd de leur maladie", peut-on lire sur le site de l’association. Environ 8% des femmes atteintes d’un cancer envisagent même de refuser la chimiothérapie pour ne pas perdre leurs cheveux, mettant ainsi leur vie en danger… "Vous pouvez les aider à supporter plus facilement la perte de leurs cheveux. Offrez vos cheveux brillants de santé et soutenez le Fond Coupe d’Éclat. Les femmes et les hommes traversant des difficultés financières pourront s’acheter une perruque grâce à cela", explique Think Pink. Pour donner plus de visibilité à la campagne, l’ASBL a lancé cette année un hashtag #lokdonation pour inonder les réseaux sociaux par cette action.

Prêt(e)s à offrir vos cheveux ?

