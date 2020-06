Les Sims 4 se mettent au make-up avec M.A.C Cosmetics.

Il est désormais possible d'imaginer et de créer des looks beauté à l'infini pour rendre vos Sims plus glamour que jamais. Une chose rendue possible grâce à un partenariat entre M.A.C Cosmetics et Maxis, un studio d'Electronic Arts Inc., qui développe "Les Sims 4".

A vos pinceaux ! Les beauty addicts et Simmers ne formeront bientôt plus qu'un grâce à l'introduction de M.A.C Cosmetics dans "Les Sims 4". Pour la toute première fois depuis la création du jeu, une marque de maquillage y sera disponible pour aller encore plus loin dans la personnalisation de vos héros du quotidien préférés. Il faudra faire preuve d'imagination pour créer des mises en beauté uniques, pour le quotidien comme pour les soirées les plus glamour.