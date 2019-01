Les secrets pour avoir une peau de bébé

Une belle peau aux pores invisibles et au teint lumineux, c'est le rêve de toutes et tous. Les filles qui ont une peau de bébé vous l'affirmeront, s'appliquer des crèmes à longueur de journée, n'est pas forcément efficace. C'est surtout quelques habitudes et des étapes simples et naturelles qu'il faut suivre pour avoir une peau rayonnante et parfaite en un rien de temps. Bien évidemment, cela ne concerne pas uniquement le visage mais tout le corps. Voici nos conseils beauté pour retrouver une véritable peau de bébé !

Hydrater, masser et nettoyer, les règles de base pour une peau de bébé

Cela peut paraître évident et facile mais plusieurs négligent ces trois gestes simples et à la fois bénéfiques : un bon nettoyage de peau qui vous débarrasse des impuretés, une hydratation adaptée à votre peau qui la rend lisse et un massage régulier pour booster la microcirculation.

Nettoyage

Concernant le nettoyage, il doit se faire au moins une fois par jour. L'idéal, c'est deux. Il suffit de laver le visage et le corps avec de l'eau. Vous pouvez éventuellement opter pour des savons aux vertus purifiantes ou une huile essentielle nourrissante. Ne loupez pas l'étape du démaquillage car elle permet de garder une peau nette.

Hydratation

En matière de soin, l'hydratation est indispensable. A noter que l'hydratation vient aussi de l'intérieur du corps en buvant assez d'eau. Boire deux litres d'eau par jour renforce non seulement votre système immunitaire, mais se voit également à l'extérieur. Votre peau aura l'air plus radieuse et en bonne santé. Le choix de votre crème hydratante doit se faire en fonction de votre âge et de la nature de votre peau (mixte, sèche...).

Massage

La clé pour avoir une peau de bébé réside aussi dans la façon dont vous appliquez vos soins. Éviter d'appliquer beaucoup, ou trop peu de crème. Ensuite vous pouvez masser très doucement.

Le gommage pour un résultat immédiatement visible: Cela vous semble fatiguant et inutile? Pourtant, gommer son corps une fois par semaine permet de retrouver la douceur que vous recherchez. Le gommage favorise la suppression des cellules mortes qui couvrent la surface de l'épiderme et bloquent la pénétration des actifs hydratants. Il prépare donc votre peau à recevoir les différents soins.

Gommer, c'est resserrer les pores, nettoyer et purifier la peau en profondeur. C'est un rituel qui renouvelle les cellules, réveille la peau et active la circulation sanguine. Il est également une solution anti-âge idéale qui régénère la peau et la rend plus élastique et tonique. Très agréable à caresser, la peau redevient douce, satinée au toucher.

Le soleil, un ennemi juré

Tous les experts en beauté vous le diront, le soleil est votre pire ennemi ! Protéger sa peau est primordial pour conserver sa souplesse et sa tonicité.

Les rayons ultraviolets ont des effets dévastateurs comme le mélanome, le cancer de la peau, les coups de soleil... L'exposition prolongée au soleil engendre aussi le vieillissement de la peau et accélère l'apparition des rides.

Afin de mettre toutes les chances à vos côtés pour garder votre peau éclatante, belle et tonique, armez-vous d'une crème protectrice que vous appliquerez toutes les deux heures.