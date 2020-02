Les mises en beauté des Brit Awards 2020

Lizzo a accessoirisé sa tenue "tablette de chocolat" signée Moschino avec un empilement de trois chignons sur le haut de la tête pour un effet meringue. Une manucure dans les tons chocolat et un gloss marron foncé signé Urban Decay Cosmetics venaient compléter ce look gourmand.

FKA Twigs

FKA Twigs - © Joe Maher - Getty Images for Bauer Media

La chanteuse britannique FKA Twigs s'est inspirée des années 90 pour sa mise en beauté avec des lèvres corail aux contours plus foncés, des yeux de chat et des paupières dans les tons orangés et taupe. Elle a affirmé son parti pris avec une queue de cheval haute et deux mèches orange qui venaient lui encadrer le visage.