Les marques de la mode et de la beauté s'engagent contre la pollution plastique

L'Oréal, Johnson & Johnson ou encore Burberry s'engagent à combattre la pollution plastique à sa source.

Plus de 290 organisations ont signé le 29 octobre le nouvel engagement proposé par la Fondation Ellen MacArthur en collaboration avec le Programme des Nations unies pour l'environnement: "The New Plastics Economy Global Commitment".

L'Oréal, Johnson & Johnson et Unilever comptent parmi les géants des cosmétiques ayant signé cet accord. L'univers de la mode est représenté par H&M, Burberry ou encore Stella McCartney. De WWF à Nestlé en passant par Coca-Cola, les signataires sont à l'origine de 20% du total des emballages produits chaque année dans le monde.

"Nous savons qu'il est vital de nettoyer les plages et les océans mais cela ne changera pas la déferlante de plastique entrant dans la mer chaque année", explique Ellen MacArthur, qui a annoncé cet accord lors de la conférence "Our Ocean" à Bali cette semaine. Elle ajoute: "Nous devons agir à la source. Le "New Plastics Economy Global Commitment" [...] permet aux entreprises, aux gouvernements et au monde entier de s'unir derrière une vision claire de ce qu'il faut pour créer une économie circulaire du plastique".

Les marques qui se sont engagées feront état de leurs progrès chaque année et devront remplir des objectifs de plus en plus ambitieux.

"Nous envisageons la question de la réforme de l'emballage à la fois comme un défi et comme l'opportunité d'accomplir une bonne action", déclare Alison Lewis, responsable du marketing chez Johnson & Johnson Consumer.