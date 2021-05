Les huiles essentielles, un allié beauté naturel en plein boom

La crise sanitaire s'est révélée être un accélérateur de tendances pour le bio et les ingrédients naturels dans le secteur de la beauté, remettant au goût du jour les huiles essentielles.

Laure de Lacaze, co-fondatrice de Medene, jeune marque française d'aromathérapie spécialisée dans les compositions aux huiles essentielles bio, revient sur cet engouement et nous parle des bienfaits, des spécificités et des mises en garde associés aux huiles essentielles.

Il faut cependant toujours faire bien attention en utilisant des huiles essentielles, en diffuser chez soi peut être dangereux pour la santé.

Comment expliquer ce nouvel engouement autour de l'aromathérapie ?

L'aromathérapie est un secteur en forte croissance, le marché observe une croissance de plus de 16% par an en France. Cela s'explique par une réelle tendance de fond sur les modes de consommation. Chacun est appelé à un retour au naturel, à une consommation plus réfléchie, plus proche de la nature et respectueuse de l'environnement. L'aromathérapie offre des solutions 100% naturelles à des problématiques du quotidien. C'est donc à la fois pour un respect de leur corps et de la planète que les consommateurs s'intéressent aux bienfaits des huiles essentielles.

En quoi l'aromathérapie est-elle plus naturelle que les cosmétiques classiques ?

L'aromathérapie, c'est la science des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont des composés volatils extraits de plantes qui concentrent toutes les molécules actives. On les obtient par distillation des parties aromatiques de plantes. En aromathérapie, on peut créer des soins 100% naturels à base d'huiles essentielles diluées dans des huiles végétales, par exemple. Ainsi, on élimine tous les ingrédients de synthèse ou non naturels dans les compositions et on s'assure d'avoir des produits sains, naturels et efficaces.

En quoi Medene se distingue-t-elle des autres marques ?

Medene est l'expert des huiles essentielles pour le bien-être au quotidien. Nous sommes un trio scientifique et nous développons dans nos laboratoires les formules justement dosées aux huiles essentielles pour éviter les inconforts du quotidien. Notre différence réside dans la naturalité à 100% de nos formules et notre expertise scientifique, qui nous permet de créer des formules à la fois super efficaces et surtout sans danger.

Quels bénéfices peut apporter l'aromathérapie sur le bien-être et la beauté ?

Les huiles essentielles possèdent des centaines de molécules actives et permettent d'apaiser de nombreux inconforts au quotidien. On peut les utiliser en beauté pour régénérer, raffermir et cicatriser la peau mais aussi nourrir, revitaliser et illuminer les cheveux et le visage. Elles permettent également de réduire les imperfections ou les rides, par exemple. En bien-être, elles sont très appréciées pour leurs effets sur la fatigue, le stress, les maux de tête, les difficultés d'endormissement, les douleurs musculaires et articulaires et même les nausées et vomissements.

Les huiles essentielles sont utilisées pour élaborer ses propres cosmétiques via des mélanges, des dilutions. N'est-ce pas un frein pour les consommateurs qui ne s'y connaissent pas forcément ?

En effet, les huiles essentielles sont très utilisées par les connaisseurs sous forme de Do It Yourself (DIY). De nombreuses marques proposent un encadrement pour réaliser soi-même ses cosmétiques. Chez Medene, nous avons vu trop de mauvaises utilisations des huiles essentielles, trop de personnes avec des effets secondaires parfois graves et nous sommes donc anti-DIY.

Ces pratiques, bien qu'amusantes, peuvent s'avérer dangereuses pour les utilisateurs car elles supposent deux choses.

Bien s'automédiquer, d'abord, et donc connaître ses besoins et ses antécédents médicaux en contre-indication avec certaines huiles essentielles, ce qui induit de choisir les bonnes huiles qui peuvent correspondre à sa problématique.

Puis, dans un second temps, bien réaliser le mélange chez soi en suivant les doses prescrites sans dépasser car la moindre erreur peut entraîner de lourdes conséquences pour l'utilisateur.

Pour tous les nouveaux adeptes des huiles essentielles, nous recommandons évidemment de passer par des compositions déjà dosées aux huiles essentielles, de respecter les modes d'utilisation conseillés, de vérifier les contre-indications et de toujours réaliser un test allergique au creux du coude avant d'appliquer le produit sur le corps.

Il y a justement eu des mises en garde sur la façon d'utiliser les huiles essentielles. Peuvent-elles représenter un danger ?

Utilisées pures, les huiles essentielles peuvent représenter un réel danger pour l'utilisateur. En grande majorité, elles sont contre-indiquées pour les personnes ayant des troubles neurologiques, les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de 7 ans. Elles sont également très allergisantes, donc il ne faut jamais les utiliser pures.

Quelles huiles essentielles sont incontournables pour la peau ?

Les meilleures huiles essentielles pour la peau sont la carotte, parfaite pour redonner un teint lumineux et coloré, l'hélichryse italienne, l'antirides par excellence, le tea tree, l'allié des peaux à problèmes, le géranium rosat, un vrai miracle pour la peau car elle régénère vos cellules, la palmarosa qui, cicatrisante, apaise votre peau très sèche, et le bois de hô aux bienfaits astringents et raffermissants pour resserrer les pores de la peau.