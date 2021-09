Les hommes et le maquillage : doucement mais sûrement

Comme la mode, la beauté se défait progressivement de certains diktats et stéréotypes qui avaient pourtant la dent dure. Aujourd'hui, le maquillage n'est plus (qu')une question de genre ou de sexualité, mais une forme d'expression de soi dont usent les hommes comme les femmes. Il n'y a qu'à regarder du côté des réseaux sociaux, Instagram et TikTok en tête , pour constater la multitude de vidéos et de clichés d'hommes maquillés - un phénomène porté par plusieurs personnalités et influenceurs qui contribuent à démocratiser le maquillage au masculin.

Les hommes maquillés ne courent pas (encore) les rues, mais force est de constater qu'ils sont de plus en plus nombreux à embrasser une pratique jusqu'alors réservée - ou associée - aux femmes.

Les hommes n'ont pas attendu 2021 pour se maquiller, puisqu'il s'agit d'une pratique qui remonte à l'Antiquité et a perduré au fil des siècles. Les célébrités sont nombreuses à avoir tenté d'ouvrir la voie, de David Bowie à Johnny Depp en passant par Prince, sans jamais réussir à démocratiser une pratique jugée exclusivement féminine. Et on le sait, il n'est pas facile de tordre le cou à certains diktats. Alors pourquoi maintenant ? Sans doute parce que l'époque est propice au changement, volonté de toute la génération Z, de ne pas se laisser enfermer dans des cases, et encore moins dans des stéréotypes.

Lire aussi : Manetik : des produits de soins bio et naturels pour les hommes, ça manquait !

Les acteurs de la mode ont rapidement pris le pli, multipliant les collections non genrées. C'est désormais au tour de l'industrie des cosmétiques de se conformer aux exigences d'une génération au pouvoir d'influence - et d'achat - plus que conséquent. Et le phénomène, s'il n'est pas fulgurant, ne cesse de progresser, et ce partout dans le monde. Le chanteur de renommée internationale Harry Styles, qui n'a pas hésité à poser en robe pour le magazine Vogue ou à accessoiriser son costume d'un boa aux Grammy Awards, a largement contribué à bousculer certains diktats dans la mode et la beauté. Il fait d'ailleurs partie de ceux qui utilisent ombres à paupières et mascaras quand bon leur semble, à l'instar de Jared Leto et de nombreux artistes de K-pop, ultra influents dans le monde, contribuant (eux aussi) à mettre à mal certains canons de beauté.

Le résultat est visible sur les réseaux sociaux avec pas moins de 230 millions de vues pour le hashtag #boysinmakeup, et plus de 550 millions de vues pour #mensgrooming, sur TikTok. Bien plus qu'une tendance, il s'agit bel et bien d'une pratique qui entre progressivement dans les mœurs, portée par des événements inattendus comme… la pandémie.