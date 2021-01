Les hommes adoptent la tendance des barbes "queue de singe"

La barbe a longtemps été un sujet de débat durant le confinement car elle est un nid à microbes qui diminue l’efficacité des masques. Malgré tout, les hommes seraient considérés par beaucoup comme plus séduisants avec une barbe comme le prouve ce tour d’horizon des hommes célèbres. Mais ils leur arrivent d’adopter des tendances farfelues.

Aujourd’hui, la nouvelle tendance serait de raser ses poils de manière à former une queue de singe. Cette forme démarre de l’oreille et s’enroule autour du menton et de la bouche.