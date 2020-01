Les grandes tendances beauté des défilés haute couture

L'eyeliner ne voulait pas se faire discret cette saison, avec un trait appuyé et des regards sombres chez Antonio Grimaldi, alors que les maquilleurs de Georges Hobeika n'ont pas hésité à allonger son application. Du côté de Dior, un double trait noir rehaussé d'or ajoutait une touche de modernité et d'inattendu aux regards.

Douce romance

Le défilé Julien Fournié a mis l'accent sur des mises en beauté romantiques, où les lèvres légèrement rouges et des chignons hauts donnaient un tour à la fois sophistiqué et bon enfant aux mannequins. Côté beauté, Giorgio Armani Privé s'est concentré sur des détails ludiques et des couleurs oniriques. Une encre rose fluo délicatement appliquée était au cœur du look, alors que Chanel a adopté des tons plus neutres comme le taupe pour les lèvres et un regard charbonneux qui jouait sur l'ombre et la lumière pour un résultat poétique.