Les futures stars du soin de la peau

Les marques de cosmétiques lancées par les célébrités dominent l'actualité depuis deux ans, mais les stars affichent un intérêt de plus en plus marqué pour le soin de la peau. En voici quelques exemples.

Jennifer Lopez a fait sensation en annonçant le lancement d'une ligne de soins de la peau à la fin de l'année 2019, des propos rapportés par Refinery29: "Je souhaite regrouper tout ce que j'ai appris, tous mes secrets. Et il ne sera aucunement question d'injections".

Kim Kardashian

Kim Kardashian a connu de nombreux succès dans le domaine du maquillage et de la parfumerie depuis le lancement de ses marques KKW Beauty et KKW Fragrance en 2017. Pour compléter cette offre, la jeune femme s'intéresse naturellement au soin de la peau. À l'occasion d'une interview accordée à Fashionista ce mois-ci, la femme d'affaires a laissé entendre que cette nouvelle aventure était très tentante: "Je souhaite réellement me lancer dans les soins cutanés".