Les collabs mode/cosmétiques qui ont marqué 2018

Les maisons de luxe ont multiplié les collaborations avec les marques de cosmétiques pour offrir des collections des plus stylées. En voici une sélection.

La mode a plus que jamais fait les yeux doux à la beauté cette année.

MAC X Nicopanda

Le géant américain MAC est passé maître en collaborations mode de haut vol et cette année n'a pas dérogé à la règle. En avril, la marque a lancé MC X Nicopanda, une série placée sous le signe du panda avec la griffe de streetwear coloré de Nicola Formichetti, en proposant une gamme de lipsticks, de gloss, d'ombres à paupières et de palettes toutes plus colorées les unes que les autres.