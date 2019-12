Les collaborations beauté qui ont marqué l'année 2019

Adwoa Aboah x Revlon

Adwoa Aboah est à la fois mannequin star mais aussi une militante pour le droit des femmes et de la santé mentale des jeunes filles. Elle s'est associée en février avec Revlon avec sa plateforme en ligne Gurls Talk pour livrer trois kits de maquillage baptisés "Love Yourself", "Celebrate Yourself" et "Every Feeling". La commercialisation était accompagnée d'une série de courts métrages montrant le mannequin essayer les produits et évoquant la force des cosmétiques.