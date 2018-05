Les chignons revisités de Cannes

Le chignon a beau être un grand classique du tapis rouge en matière de coiffure, les célébrités présentes à Cannes ne se gênent pas pour le réinventer à l'envi.

Kristen Stewart

Le look étonnant de Kristen Stewart pour la cérémonie d'ouverture du festival réunit plusieurs styles en un : la coiffure associe notamment micro-tresse plate façon "queue de rat" et une banane ondulée.

Hailey Baldwin

Le mannequin Hailey Baldwin est arrivée à Cannes en arborant un chignon flou qui soulignait le contraste entre sa chevelure rose et ses racines foncées. La coiffeuse Jen Atkinson a laissé quelques mèches folles pour un look plus décontracté.

Laura Harrier

À la projection de "BlacKkKlansman", Laura Harrier a choisi un chignon bas élégamment exécute par Jennifer Yepez. Brillant, il forme un petit nœud.

Sara Sampaio

Sara Sampaio arbore une coiffure faussement simple imaginée par Vasco Freitas.

Bella Hadid

Jen Atkin est la coiffeuse de prédilection de Bella Hadid. Sans surprise, c'est elle qui a imaginé cette coiffure bouclée pour star. Haute et serrée à souhait, elle lui confère du caractère.