Les célébrités qui ont lancé leur marque de beauté en 2019

L'univers de la beauté se peuple de plus en plus de célébrités: l'année 2019 aura été marquée par un nombre record de commercialisations de nouvelles marques de cosmétiques ou de soins portées par des têtes connues.

La superstar Lady Gaga a fait sensation lorsqu'elle a dévoilé sa marque Haus Laboratories en juillet après des mois d'attente. Sa toute première collection, qui a été commercialisée sur Amazon en septembre, comprenait des kits de maquillage contenant un gloss en gel, un crayon à lèvres et une poudre pailletée pour le corps mais elle a, depuis, ajouté des eyeliners et d'autres produits.

Millie Bobby Brown

L'actrice Millie Bobby Brown a fait sa première incursion dans le secteur de la beauté en août avec sa marque Florence By Mills, végane et garantie sans cruauté animale allant des soins pour la peau au make-up. Elle cible un public jeune: la star n'a que 15 ans. La première collection comprenait neuf soins pour la peau et quatre produits de maquillage.