Les adresses de la rédac : rencontre avec Océane de Labelchic

Elle s’intéresse ensuite à un marché de niche qui fleuri depuis 5 ans et qui change la donne du monde de la cosmétique : le naturel , l’organique, le bio. A travers des petites entreprises émergentes, elle découvre des histoires qui la touchent et lui donnent envie de s’investir à fond dans ce monde : elle ouvre sa boutique.

Le concept

Senteurs d'Orient, une collaboration entre une mère et sa fille au Liban et les parfumeurs de Grasse dans le sud de la France - © Tous droits réservés

Elle choisi trois critères de sélection qui seront au cœur de la philosophie du magasin :

100% naturel et organique : les produits doivent venir de la terre ou des plantes mais ils ne sont pas nécessairement tous bio (même si la plupart le sont malgré tout) Efficace : elle souhaite casser l’image du "naturel c’est bon pour la santé et pour la terre mais ça n’a aucun réel effet" Beau et élégant dans une salle de bain : à nouveau, elle veut donner une image de luxe et de sensualité à des produits qui sont souvent vendus en carton recyclé et pas très glamour.

On y trouve des choses très originales : un soin à base d’huile de noisette ou de tomates (vous sentirez un peu la salade, ce qui est perturbant au début), des déodorants en crème réalisés dans la cuisine d'un appart de Brooklyn, des savons réalisés au Liban par une mère et sa fille, …

Vous l’aurez compris, ce sont des petites productions et on ne les trouve pas partout ! Il ne faut pas non plus faire de stock si vous trouvez un produit qui vous plait vraiment car, les produits étant naturels, ils ont une durée de vie limitée.

Océane nous explique que ce qu’elle aime dans ces petites marques, c’est le côté "on ne vous fait pas de fausses promesses". On arrête de prendre les clients pour des idiots en leur promettant un lifting complet en deux jours. A la place, on nous promet de l’éclat, un rééquilibrage du ph de la peau, un effet repulpant, des choses réalistes et réalisables.

Deux produits qui nous ont marqués :