Les adresses de la rédac : des produits bio, écolo, naturels à Bruxelles

Nous avons découvert au fil des rues de notre belle capitale, deux petites boutiques au concept légèrement différents mais dans la même veine malgré tout. On a tous envie d'acheter des produits bons pour notre corps (bio), bons pour la planète (écolo) et sans trop de produits chimiques (naturels) mais parfois, c'est difficile à trouver. On n'a pas toujours envie de les commander sur internet parce qu'on ne sait jamais si on peut faire confiance, et puis on ne peut pas tester et sentir ! Donc on vous offre la solution : allez vous balader dans le centre de Bruxelles, les Marolles et l'Ilot Sacré vous réservent deux perles.

Les savons de Lyna Devanture de la rue Haute - © Chloé Rosier Cosyness - © Chloé Rosier De sels de bain qu'on a testé et aimé - © Chloé Rosier Un couple s'est dit en 2011 qu'il allait ouvrir une chambre d'hôtes. Après maintes recherches, c'est une petite maison dans la rue Haute (centre des Marolles) qui leur tape dans l’œil mais ils ne savent que faire du rez commercial. Après quelques idées lancées, c'est un voyage dans le sud de la France qui les fera se diriger vers la savonnerie naturelle. Les attentats du 22 mars ont mis à mal l'affaire de la chambre d'hôtes mais, qu'à cela ne tienne, ils se sont concentré sur le petit magasin et ont décidés de le développer : des savons bio, des shampoings bio, des dentifrices bio, etc. Le concept aujourd'hui : proposer aux clients des produits bio et locaux si possible. Dans le belge, on retrouve notamment la marque "l'arbre à savon" d'une habitante d'Ottignies qui prépare son shampooings bio dans son garage! Une belle initiative locale. On aime cette petite échoppe pour son côté cosy, les produits naturels et bio (on y trouve tout!), la compétence des vendeuses (qui testent les produits avant de les vendre) et les idées innovantes du patron : bientôt un atelier pour faire son savon bio soi-même ! Adresse : Rue Haute, 101 à 1000 Bruxelles Instagram : les_savons_de_lyna Facebook : les savons de lyna Site internet : https://lessavonsdelyna.com/fr/