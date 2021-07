Le Tok beauté de la semaine : l’épilation au sucre

On le sait, TikTok regorge d’astuces beauté plus ou moins farfelues qui peuvent aujourd’hui influencer la routine de millions d’utilisateurs. Si le limage des dents ou le tatouage de taches de rousseur , toujours en vogue, font partie des pratiques à proscrire tant elles peuvent se révéler dangereuses, d’autres astuces valent le coup d’être partagées au plus grand nombre.

Une méthode ancestrale qui revient sur le devant de la scène : l’épilation au sucre. Les recettes sont légion sur le réseau social, qui ne jure plus que par cette technique naturelle et peu coûteuse à reproduire facilement chez soi.

Cette technique utilisée depuis des siècles pourrait bel et bien faire partie d’un livre de recettes beauté de grand-mère. Il n’y a rien d’étonnant à cela, si l’on considère que la pandémie a remis au goût du jour, ou plus vraisemblablement fait exploser, le DIY (Do it yourself) ; et ce dans tous les secteurs, de la mode à la beauté en passant par la décoration et le bricolage.

Les mois passés en confinement ont permis à chacun de s’adonner au fait maison, bien moins coûteux et beaucoup plus naturel. Il faut dire également que la fermeture des magasins a contraint certains à se tourner vers ce qu’ils avaient sous la main pour poursuivre tant bien que mal leur routine beauté. Résultat, les TikTokeurs ont multiplié les vidéos du genre et ont remis au goût du jour des tendances oubliées, ou tout du moins délaissées.