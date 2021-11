Le TikTok beauté de la semaine : une nouvelle méthode 2-en-1 pour appliquer son fond de teint

Si vous appliquez encore votre fond de teint liquide à l’aide d’un beauty blender, d’un pinceau, voire même de vos doigts, c’est que vous n’avez pas encore découvert toutes les vertus du rouleau de jade. Initialement utilisé pour ses qualités déstressantes, ainsi que pour sa capacité à atténuer les cernes et les poches, le rouleau de jade pourrait devenir un allié incontournable de votre routine maquillage. C’est en tout cas la promesse faite par des milliers de TikTokeuses qui ont déjà testé – et approuvé – cette nouvelle astuce.

Plébiscité pour ses qualités couvrantes et lissantes, tout autant que pour ses vertus pour la peau, le rouleau de jade – ou de quartz rose – vient officiellement de voler la vedette au beauty blender en tant qu’applicateur de fond de teint en chef. On vous dit tout !



Mais avant tout, rendons à César ce qui lui appartient. C’est l’utilisatrice @avonnasunshine qui est la première à avoir découvert cette méthode 2-en-1, dévoilant une première vidéo où elle la teste en direct avec la mention "Game Changer". Une astuce qui a visiblement plu – et fait une foule d’adeptes – puisque visualisée plus d’un million de fois en quelques jours seulement. On y voit la jeune femme appliquer une touche de fond de teint liquide sur certaines zones du visage (nez, front, joues, menton), puis l’estomper avec un rouleau de quartz rose. Il est effectivement possible d’utiliser tous les rouleaux de ce type : jade, quartz rose, améthyste, etc.