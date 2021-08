Le TikTok beauté de la semaine : un regard de biche grâce à une amande

Cette semaine, on s’intéresse à l’amande qui, en un tour de main, se transforme en eye-liner fait maison.

On le sait, les cosmétiques naturels ont le vent en poupe, tout comme le Do it yourself (DIY) qui permet de concocter des produits de beauté sans formule à rallonge. Un phénomène que se sont approprié les utilisateurs des réseaux sociaux qui multiplient les conseils pour transformer les richesses de la nature en essentiels beauté.

Les eyeliners, tout comme les mascaras, peuvent contenir des substances nocives pour la peau, et davantage encore pour les yeux. Face à ce constat, les TikTokeurs tentent de redoubler d’inventivité pour créer leurs propres produits à partir d’ingrédients naturels.

L’amande semble en faire partie. Si on connaissait déjà les vertus de cet aliment riche en lipide, il était moins évident de l’envisager comme un eye-liner. Et pourtant, les utilisateurs du réseau social sont nombreux à l’avoir détourné pour en faire leur nouvel indispensable beauté.

Quoi, une amande en guise d’eye-liner ? On pourrait effectivement penser que les TikTokeurs sont (cette fois) tombés sur la tête, mais il se trouve que cette astuce, aussi originale soit-elle, fonctionne.

Les utilisateurs l’ont testée, et la plupart du temps approuvée – il y a quand même quelques ratés. Précisons tout de même que les utilisateurs de TikTok n’ont rien inventé – ou presque – car il existe déjà sur le web une foule de recettes d’eye-liner utilisant l’amande comme matière première. Seule différence, il ne suffit là que de la graine pour parvenir à réaliser un œil de biche.