Le TikTok beauté de la semaine : l'eau de riz, nouvel ingrédient "miracle"

Après le concombre et l'épilation au sucre, place à l'eau de riz, dont les utilisateurs du réseau social raffolent, pour ses vertus pour les cheveux comme pour la peau. A vos casseroles !

Les marques de beauté ont-elles du souci à se faire ? TikTok, par l'intermédiaire de ses utilisateurs les plus ingénieux, fourmille d'idées pour embrasser une routine beauté plus naturelle à partir d'ingrédient que l'on trouve non pas dans les plus grandes enseignes de cosmétiques, mais dans son réfrigérateur ou son garde-manger. Dernier exemple en date, l'eau de riz, qui fait sensation sur le réseau social. Des centaines et des centaines de vidéos ne cessent de vanter les bienfaits d'un ingrédient que l'on connait tous - et très peu couteux - pourtant utilisé depuis des siècles dans certaines cultures.

Comme grand nombre de recettes de grand-mère, le riz revient sur le devant de la scène pour sublimer les peaux mixtes et matures, tout comme les chevelures les plus ternes. Pas étonnant de constater que l'on dénombre déjà 409 millions de vues pour le hashtag "#ricewater", dont les dérivés - #ricewaterforhairchallenge, #ricewaterforskin, #ricewaterforhair, #ricewaterforhairgrowth - sont déjà nombreux. Il faut dire que les vertus beauté de l'eau de riz, connues depuis des siècles en Asie, ne laissent pas nos TikTokeurs indifférents, d'autant plus que son usage ne présente ni grande difficulté ni danger - ce qui n'est pas le cas de tous les Tok beauté repérés sur le réseau social.