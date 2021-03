Le strass sur les dents, tendance des 90's qu'on aurait préféré ne jamais revoir

Si, comme nous, vous avez grandi dans les années 90, vous avez des souvenirs un peu rudes de ces années mode plutôt déglinguées. Et pourtant, les jeunes d’aujourd’hui qui regardent nos photos d’enfance et d’adolescence de millénials nous trouvent stylés. En effet, l es pièces de mode des années 90 font leur retour sur la scène de la jeunesse actuelle et ce n’est pas toujours pour nous faire plaisir. Soyons honnêtes, il y a eu beaucoup de ratés dans cette décennie !

Décidément, les années 90 sont l’inspiration de la mode des années 2020. Les strass sur les dents sont de retour et on n’est pas sûr d’être contents.

Et un raté qu’on aurait aimé ne plus revoir, c’est le strass dentaire, ce strass collé sur les dents.

Si vous appréciez cette tendance, faites tout de même attention à la pose. De nombreux kits existent en vente sur internet mais vous touchez tout de même à l’émail de vos dents et il faut en prendre soin pour ne pas risquer de gros problèmes plus tard. Choisissez également des strass de qualité qui ne risquent pas de griffer vos joues et vos lèvres au risque d’attraper des aphtes, des ulcères et autres problèmes de bouche.

La meilleure chose est de se rendre chez un spécialiste qui saura vous le poser sans danger. Comme l’explique Thevy, spécialiste du strass dentaire, à L’Officiel : "Les bijoux dentaires se posent comme un appareil dentaire. On dépose en premier lieu du composite sur l’endroit souhaité, on vient poser le bijou sélectionné par la/le client.e, puis on catalyse à l’aide d’une lampe UV".