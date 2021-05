Le rouge à lèvres rouge, tendance beauté la "plus iconique de tous les temps".

L'étude a été réalisée par OnePoll pour centre:mk, en mars dernier, auprès de 2.000 adultes britanniques âgés de 18 ans et plus.

Résultat, c'est le rouge à lèvres rouge , un des essentiels beauté fétiches de Marilyn Monroe, qui se hisse en tête de ce Top 30 des tendances beauté les plus iconiques de tous les temps.

Certaines tendances beauté sont éphémères et d'autres traversent les années, voire les générations. C'est le cas du rouge à lèvres rouge, intemporel, considéré comme la tendance beauté la plus emblématique de tous les temps par les… Britanniques.

Suivent l'eyeliner façon "aile de papillon", que la chanteuse Amy Winehouse a rendu célèbre, le brillant à lèvres, le trait d'eyeliner épais, les sourcils épais et l'ombre à paupières noir style gothique. On notera que ces tendances font écho à un maquillage plutôt chargé , bien loin de la tendance actuelle qui fait la part belle au naturel.

Plus surprenant, l'autobronzant s'impose à la quatrième place, témoignant de l'intérêt des Britanniques pour cette tendance beauté qui n'apparaît pas forcément comme incontournable.

On dit souvent qu'entre la mise en beauté des lèvres et des yeux, il faut faire un choix. Apparemment, les Anglaises n'ont pas pu choisir.

Rouge, smokey eye et faux cils plébiscités par les Britanniques. - © Mikkaphoto - Getty Images/iStockphoto

Si l'on s'intéresse spécifiquement aux produits, le sondage nous apprend que les Britanniques ne peuvent pas s'imaginer vivre sans mascara (45%), sans fond de teint (29%) et sans baume à lèvres (28%).

Autre constat, les personnes qui ont l'habitude de porter du maquillage ont essayé en moyenne huit tendances beauté dans leur vie , dont le rouge à lèvres rouge (48%), l'eyeliner type "aile de papillon" (36%) et le smokey eye (33%). Trois incontournables, en somme.

La pop culture influence les choix des beauty addicts

La pop culture influence les choix des beauty addicts. - © Klaus Vedfelt - Getty Images

Au-delà du classement, l'étude révèle que la beauté a considérablement évolué au fil des décennies aux yeux des Britanniques. Ces derniers qualifient la beauté des années 1920 à 1950 de "classique", celle des années 60 à 80 est jugée "haute en couleur", et la beauté actuelle est considérée comme "naturelle".

Fait intéressant, la pop culture a toujours nourri les tendances, surtout en matière de beauté. C'est le cas des émissions télévisées et des films tels que "Grease" (21%), "Diamants sur canapé" (20%) et "Dirty Dancing" (14%) mais aussi des chanteurs à l'instar d'Amy Winehouse (25%), David Bowie (22%), Lady Gaga (21%) et des Spice Girls (20%).