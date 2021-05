Le mythique Chanel N°5 en cinq dates clés

A l'occasion du 100e anniversaire de son N°5, Chanel a convié six personnalités internationales, dont l'actrice Marion Cotillard, le danseur Lil Buck et la professeure et chercheuse en psychologie Laurie Santos, à s'exprimer sur la célébrité, et plus particulièrement sur son influence sur la culture, la créativité et la société.

Une notoriété qui n'est pas sans rappeler celle de l'un des parfums les plus célèbres au monde, qui a su traverser les époques et les générations sans prendre une ride.