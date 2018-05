Le kobido, un véritable soin anti-âge naturel

Inspiré des plus vieilles méthodes de massages japonaises, le kobido est à la fois un moment de détente absolue et un soin anti-âge efficace.

Le kobido permet de réduire les effets des tensions quotidiennes et du stress sur la peau du visage, souvent marquée par les rides d'expression.

Ce massage japonais, autrefois réservé aux geishas, a pour effet d'améliorer la qualité de la peau et de la rendre plus vivante et moins vulnérable aux effets du stress.

Le kobido consiste à masser les muscles parallèlement aux rides, en appliquant des pressions sur chaque centimètre du visage, tout en insistant sur les tempes, les lèvres, le contour des yeux et les arcades sourcilières.

Grâce à cette technique de massage minutieuse, le kobido aide à diminuer le relâchement cutané en réveillant la tonicité des muscles et en aidant l'épiderme à respirer.

Durant le massage, la peau est pétrie, pincée et massée en torsade, de manière dynamique et très agréable. Les gestes du kobido favorisent la production de collagène, relancent la microcirculation sanguine et aident à éliminer les toxines. Un geste anti-âge naturel !